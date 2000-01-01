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Хакеры своровали данные клиентов авиакомпании EasyJet | Фото:20.05 06:44   MIGnews.com

Хакеры своровали данные клиентов авиакомпании EasyJet

Хакеры завладели персональными данными 9 миллионов клиентов авиакомпании EasyJet.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление британского лоукоста.

В частности, хакеры получили адрес электронной почты и данные о путешествиях клиентов компании, а также были раскрыты данные кредитных карт более 2200 клиентов.

"Нет никаких доказательств того, что любая личная информация любого характера была использована, но мы находимся на связи с примерно 9 миллионами клиентов, чьи данные о путешествиях были раскрыты, чтобы сообщить им о мерах защиты, которые могут минимизировать любой риск возникновения потенциального мошенничества", – сказано в заявлении.

В компании выразили сожаления и заверили клиентов, что "очень серьезно относятся к безопасности их информации".


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