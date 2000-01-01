Хакеры своровали данные клиентов авиакомпании EasyJet
Хакеры завладели персональными данными 9 миллионов клиентов авиакомпании EasyJet.
Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление британского лоукоста.
В частности, хакеры получили адрес электронной почты и данные о путешествиях клиентов компании, а также были раскрыты данные кредитных карт более 2200 клиентов.
"Нет никаких доказательств того, что любая личная информация любого характера была использована, но мы находимся на связи с примерно 9 миллионами клиентов, чьи данные о путешествиях были раскрыты, чтобы сообщить им о мерах защиты, которые могут минимизировать любой риск возникновения потенциального мошенничества", – сказано в заявлении.
В компании выразили сожаления и заверили клиентов, что "очень серьезно относятся к безопасности их информации".