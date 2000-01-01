Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Прямые авиаперелеты Тель-Авив–Ереван начнутся 17 апреля 20.04 06:22   MIGnews.com

Прямые авиаперелеты Тель-Авив–Ереван начнутся 17 апреля

В результате длительных переговоров между Главным управлением гражданской авиации Армении (ГУГА) с соответствующим ведомством в Израиле и при содействии руководителя парламентской группы дружбы Израиль – Армения депутата Кнессета Тали Плосковой ("Кулану") будут возобновлены прямые рейсы между Израилем и Арменией.

Прямые авиаперелеты Тель-Авив–Ереван начнутся 17 апреля

Авиакомпания "Armenia" получила право на совершение прямых рейсов Ереван-Тель-Авив. Полеты начнутся с 17 мая и будет выполняться два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям.

Прямое авиасообщение с Арменией, несомненно, благотворно скажется на развитии туризма и экономики двух стран.

Напомним, что еще во время своего визита на 25-летие Независимости Армении вице-спикер Кнессета Тали Плоскова подчеркнула важность прямых рейсов между нашими странами и выразила готовность содействовать в реализации этой инициативы.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:20
Сирийцы перебросили большинство самолетов на российскую базу
07:14
Замминистра Орен: Без Израиля ISIS были бы уже на Кинерете
06:31
Кахлон отменил налог на покупку смартфонов
05:40
Виктория Бекхэм стала кавалером Британской империи
04:38
Журнал People признал Джулию Робертс самой красивой
03:32
Серена Уильямс беременна
02:33
Брэд Питт начал стремительно терять вес
01:33
Исследование: водители пользуются телефонами в 88% поездок
00:45
Грабитель украл фальшивое золото из музея
23:33
Ученые установили связь между мозгом и мечтами
22:12
Флаг США упал после упоминания Клинтон в прямом эфире  
22:03
Спецслужбы Таиланда: кому-то выгоден хаос
21:54
Взрывы в Таиланде: погибли двое боевиков
21:52
Авигдор Либерман летит в Москву
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus