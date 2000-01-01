20.04 06:22 MIGnews.com

Прямые авиаперелеты Тель-Авив–Ереван начнутся 17 апреля

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В результате длительных переговоров между Главным управлением гражданской авиации Армении (ГУГА) с соответствующим ведомством в Израиле и при содействии руководителя парламентской группы дружбы Израиль – Армения депутата Кнессета Тали Плосковой ("Кулану") будут возобновлены прямые рейсы между Израилем и Арменией.Авиакомпания "Armenia" получила право на совершение прямых рейсов Ереван-Тель-Авив. Полеты начнутся с 17 мая и будет выполняться два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям.Прямое авиасообщение с Арменией, несомненно, благотворно скажется на развитии туризма и экономики двух стран.Напомним, что еще во время своего визита на 25-летие Независимости Армении вице-спикер Кнессета Тали Плоскова подчеркнула важность прямых рейсов между нашими странами и выразила готовность содействовать в реализации этой инициативы.