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Полеты в Лондон всего за 309 шекелей | Фото: Thinkstock19.02 16:56   MIGnews.com

Полеты в Лондон всего за 309 шекелей

Министерство туризма Израиля объявило, что новый недорогой рейс из Лондона в Тель-Авив будет осуществляется с конца июня.

Рейсы будет обслуживать компания Wizz Air, а полеты будут проходить четыре раза в неделю из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве в аеропорт Лутон в Лондоне.

"Те, кто хочет забронировать полеты раньше, могут заказать билеты на сайте Wizz Air за 309 шекелей. Это заявление подчеркивает приверженность Wizz Air Израилю. Мы надеемся, что новый маршрут по выгодной цене будет воспринят тепло нашими клиентами", - сказал представитель Wizz Air.

"Этот новый маршрут также будет продвигать туризм и бизнес между нашими странами", - говорится в сообщении Wizz Air.

Министр туризма Израиля Ярив Левин (Ликуд) сказал: "Министерство туризма видит в Wizz Air партнера, который помогает повысить количество туристов, которые приезжают в Израиль. Мы надеемся, что это будет плодотворное сотрудничество и что прямые рейсы в другие пункты назначения будут добавлены в будущем".
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