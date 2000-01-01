British Airways возобновит полеты в Пакистан в следующем году после 10-летнего простоя после взрыва грузовика исламистского боевика, в результате которого погибли более 50 человек в отеле Marriott в Исламабаде.
Это будет первый западный перевозчик, который возобновит полеты в Пакистан.
Томас Дрю, британский верховный комиссар в Пакистане, сказал, что возвращение Британских авиалиний было "отражением больших улучшений" в области безопасности.
British Airways, принадлежащая испанской зарегистрированной IAG, должна запустить рейс 15 июня.