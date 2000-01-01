18.06 15:34 MIGnews.com

Израильтян, застрявших в Центральной Америке, доставят домой

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Специальный рейс доставит домой около 200 израильтян, застрявших в Центральной Америке из-за пандемии смертоносного китайского коронавируса COVID-19.Об этом сообщают израильские СМИ.Вылет состоится в четверг, 18 июня. Первый в истории прямой авиарейс из Панамы в Израиль был организован некоммерческой организацией и авиакомпанией El Al.Перед вылетом в Панаме соберутся израильтяне из нескольких других стран, включая Колумбию и Коста-Рику.