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Израильтян, застрявших в Центральной Америке, доставят домой | Фото:18.06 15:34   MIGnews.com

Израильтян, застрявших в Центральной Америке, доставят домой

Специальный рейс доставит домой около 200 израильтян, застрявших в Центральной Америке из-за пандемии смертоносного китайского коронавируса COVID-19.

Об этом сообщают израильские СМИ.

Вылет состоится в четверг, 18 июня. Первый в истории прямой авиарейс из Панамы в Израиль был организован некоммерческой организацией и авиакомпанией El Al.

Перед вылетом в Панаме соберутся израильтяне из нескольких других стран, включая Колумбию и Коста-Рику.


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