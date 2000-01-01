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ЕС одобрил израильскую программу `Открытое небо` | Фото:18.06 11:50   MIGnews.com

ЕС одобрил израильскую программу "Открытое небо"

Европейский союз большинством голосов одобрил израильскую программу "Открытое небо".

Соответствующий вопрос рассматривался вечером, 17 июня, передает "Аруц Шева".

В 2013 году было подписано временное соглашение, которое привело к падению цен на авиабилеты в Европу, а также к увеличению числа туристов, прибывающих в Израиль.

Окончательное одобрение соглашения означает, что авиационная отрасль будет постоянно открыта для конкуренции между авиакомпаниями, а это, в свою очередь, выгодно отразится на экономике Израиля из-за наплыва туристов.

Министр иностранных дел Габи Ашкенази заявил, что "одобрение ЕС означает прочные отношения между Израилем и Европой".


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