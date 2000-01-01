Европейский союз большинством голосов одобрил израильскую программу "Открытое небо".
Соответствующий вопрос рассматривался вечером, 17 июня, передает "Аруц Шева".
В 2013 году было подписано временное соглашение, которое привело к падению цен на авиабилеты в Европу, а также к увеличению числа туристов, прибывающих в Израиль.
Окончательное одобрение соглашения означает, что авиационная отрасль будет постоянно открыта для конкуренции между авиакомпаниями, а это, в свою очередь, выгодно отразится на экономике Израиля из-за наплыва туристов.
Министр иностранных дел Габи Ашкенази заявил, что "одобрение ЕС означает прочные отношения между Израилем и Европой".