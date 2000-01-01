18.05 22:22 MIGnews.com

Россию и КНДР соединит новый морской маршрут

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Россия и КНДР открыли грузопассажирское паромное сообщение. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на генконсула России в городе Чондин Юрия Бочкарева."Впервые открыли грузопассажирское паромное сообщение, которое будет способствовать развитию регионального туризма и торговых связей между Россией и КНДР", – сказал Бочкарев.Ранее из Северной Кореи в Россию не ходили пассажирские суда.Теперь морское сообщение между двумя странами будет регулярным. Согласно расписанию, до конца июня паром будет отправляться из Раджина каждую среду, а из Владивостока – каждую пятницу.Паром "ManGyongBong" до 2006 года выполнял рейсы в японский порт Ниигата. После ракетных испытаний КНДР парому запрещено заходить в Японию. Судно способно взять на борт 193 туристов, до 1 тыс. тонн грузов, в том числе 24 TEU (эквивалент 20-футового контейнера). В первое время на пароме планируется перевозить китайских туристов из Хуньчуня и Янцзы (КНР) и российских туристов в КНДР.