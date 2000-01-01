El Al будет летать четыре раза в день

Израильская авиакомпания El Al объявила о сокращении пассажирских рейсов до четырех в день.
Во вторник, 17 марта, перевозчик отправил около 550 сотрудников в неоплачиваемый отпуск, передает The Times of Israel.
В частности, El Al оставил два пассажирских рейса в Нью-Йорк и Нью-Джерси, один в Париж и еще один в Лондон. Также в компании планируют сохранить по одному еженедельному рейсу в Торонто и Йоханнесбург.
Переговоры между профсоюзом и руководством компании в последние дни продвинулись, но были приостановлены из-за планов авиаперевозчика уволить 600 постоянных сотрудников в рамках рационализации, требуемой министерством финансов.