18.03 12:54 MIGnews.com

Тель-Авив вошел в десятку самых дорогих городов мира

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Культурный и коммерческий центр Израиля – Тель-Авив – впервые вошел в список десяти самых дорогих городов для жизни, хотя всего лишь пять лет назад занимал в этом рейтинге 34-ю позицию.Согласно опубликованному на этой неделе докладу Worldwide Cost of Living, Тель-Авив является 9-ым по стоимости городом мира и первым на Ближнем Востоке. По мнению экспертов, падение стоимости шекеля привело к росту практически всех потребительских расходов: от еды и напитков до аренды жилья, коммунальных услуг и обучения.Отдельно выделена стоимость покупки, страхования и техобслуживания автомобиля в Тель-Авиве, где это обходится на 79% дороже, чем в Нью-Йорке, несмотря на то, что средняя зарплата в Израиле вдвое меньше, чем в США.Кроме того, Тель-Авив не лучший город для любителей алкоголя – город занял второе место по стоимости спиртного в мире. Здесь бутылка столового вина обойдется в среднем в 28,77 долларов – дороже, чем где бы то ни было, хотя еще 10 лет назад она стоила 16,46 долларов. Буханку хлеба в городе в среднем можно купить за 5,10 долларов (4,44 и 2,98 долларов 5 и 10 лет назад соответственно).Уступает Тель-Авив по стоимости только Сингапуру, Парижу, Цюриху, Гонконгу, Осло, Женеве, Сеулу и Копенгагену. А вот среди самых дешевых городов планеты издание выделило Дамаск (Сирия), Каракас (Венесуэла), Алматы (Казахстан), Бухарест (Румыния).Оценку дороговизны проживания в 133 городах мира аналитики издания Economist проводят дважды в год. Каждый раз специалисты собирают и оценивают стоимость 160 видов различных товаров и услуг.