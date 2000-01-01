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Тель-Авив вошел в десятку самых дорогих городов мира | Фото: chany crystal/Flickr18.03 12:54   MIGnews.com

Тель-Авив вошел в десятку самых дорогих городов мира

Культурный и коммерческий центр Израиля – Тель-Авив – впервые вошел в список десяти самых дорогих городов для жизни, хотя всего лишь пять лет назад занимал в этом рейтинге 34-ю позицию.

Согласно опубликованному на этой неделе докладу Worldwide Cost of Living, Тель-Авив является 9-ым по стоимости городом мира и первым на Ближнем Востоке. По мнению экспертов, падение стоимости шекеля привело к росту практически всех потребительских расходов: от еды и напитков до аренды жилья, коммунальных услуг и обучения.

Отдельно выделена стоимость покупки, страхования и техобслуживания автомобиля в Тель-Авиве, где это обходится на 79% дороже, чем в Нью-Йорке, несмотря на то, что средняя зарплата в Израиле вдвое меньше, чем в США.

Кроме того, Тель-Авив не лучший город для любителей алкоголя – город занял второе место по стоимости спиртного в мире. Здесь бутылка столового вина обойдется в среднем в 28,77 долларов – дороже, чем где бы то ни было, хотя еще 10 лет назад она стоила 16,46 долларов. Буханку хлеба в городе в среднем можно купить за 5,10 долларов (4,44 и 2,98 долларов 5 и 10 лет назад соответственно).

Уступает Тель-Авив по стоимости только Сингапуру, Парижу, Цюриху, Гонконгу, Осло, Женеве, Сеулу и Копенгагену. А вот среди самых дешевых городов планеты издание выделило Дамаск (Сирия), Каракас (Венесуэла), Алматы (Казахстан), Бухарест (Румыния).

Оценку дороговизны проживания в 133 городах мира аналитики издания Economist проводят дважды в год. Каждый раз специалисты собирают и оценивают стоимость 160 видов различных товаров и услуг.
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