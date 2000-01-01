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В самолетах Air India появились места только для женщин | Фото: Thinkstock18.01 12:51   MIGnews.com

В самолетах Air India появились места только для женщин

Чтобы оградить женщин от сексуальных приставаний и насилия, индийская авиакомпания Air India ввела специальные места для женщин, как сообщает ВВС.

Теперь на некоторых внутренних рейсах 6 передних мест будут отведены специально женщин. Причиной такого нововведения стали неоднократные случаи приставаний как к пассажирам самолета, так и к членам экипажа.

Следует отметить, что никакая дополнительная плата за такое место взиматься не будет, а любая женщина, которая будет лететь одна, сможет зарезервировать себе место на стойке регистрации.

В Air India рассматривают возможность в будущем расширить предложение мест для женщин и на другие рейсы. Также о безопасности женщин позаботились в Индии же в поездах и автобусах.
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