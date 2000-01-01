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Израильтяне бойкотируют перелеты в Россию из-за Иссахар | Фото:17.10 08:38   MIGnews.com

Израильтяне бойкотируют перелеты в Россию из-за Иссахар

Израильтяне начали бойкотировать перелеты в Россию из-за ареста Наамы Иссахар в России.

Об этом сообщает 12-й канал со ссылкой на данные израильского туристического веб-сайта Travelist.

Указано, что востребованность к перелетам в Москву сократилась на 30% по сравнению с прошлой неделей, когда в СМИ появилась информация об Иссахар. Бронирование авиабилетов в Москву сократилось на 11%.

"Я люблю этот город и буду очень скучать по нему, но я не вернусь туда в ближайшее время. Я также отказался от российского гражданства. У меня есть несколько друзей, которые потрясены задержанием Наамы, но они определенно не удивлены. Каждый раз, когда я прибывал в Россию, у меня было чувство, что вас ищут в аэропорту", – рассказал израильтянка Мария Элькин.

Ярон Авраам, который должен был поехать со своей семьей в Москву, сказал 12-му каналу, что "нет смысла путешествовать в страхе". Потому он вместе с родными ищет другие направления.

Напомним, что Иссахар приговорили в России к 7,5 годам лишения свободы якобы за контрабанду наркотиков. Ее арестовали полгода назад с 10 граммами марихуаны во время пересадки в Москве.

Приговор вынесли несмотря на личную просьбу о снисхождении со стороны израильского премьера президенту РФ Владимиру Путину.


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