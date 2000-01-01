В Египте меняют систему классификации отелей: в чем суть
В популярном среди туристов Египте впервые с 2006 года усовершенствуют критерии классификации отелей, чтобы соответствовать международным стандартам.
Об этом рассказала министр туризма страны Рания аль-Машат, передает местное новостное агентство Egypt Independent.
Министр обнародовала программу под названием "Новые критерии гостеприимства", согласно которой объектам будут присваиваться звезды по международным стандартам, к которым относятся: безопасность, экологичность, высокие санитарные нормы, наличие Wi-Fi на всей территории отеля и другое.
В гостиницах должны быть созданы условия для отдыха маломобильных туристов, детей и пожилых людей. Таким образом отели, в соответствии с новыми стандартами, будут получать от двух до пяти звезд. Такая инициатива была разработана совместными усилиями Министерства туризма, UNWTO и Египетской гостиничной ассоциации.
"В ноябре 2018 года Египет запустил Программу реформирования туризма в Египте с целью достижения устойчивости сектора путем проведения структурных реформ, которые укрепят конкурентоспособность и будут соответствовать международным стандартам", – пояснила Машат.
В классификацию будут включены также экологически чистые лоджи, апарт-отели и сафари-лагеря. Такой шаг позволит Министерству контролировать места для отдыха путешественников и гарантировать качество услуг.
Важным пунктом классификации стало внедрение обновленного пожарного кодекса, который ранее был признан недействительным в гостиницах. "Теперь его усовершенствовали, и впервые разработали критерии пожарной безопасности для плавучих гостиниц", – добавил председатель Ассоциации отелей Египта Магед Фавзи.