Путешествуем по Испании, отдыхаем в отелях Leonardo
"I need Spain" — так звучит слоган Национального офиса по туризму Испании и с этим трудно не согласиться: песчаные пляжи, вкуснейшие национальные блюда и вина, страстный танец фламенко, архитектурные шедевры, музеи мирового значения и даже горнолыжный курорт. Буквально каждый гость Испании найдет здесь что-то для себя, а комфортный и стильный отдых вам обеспечат бутик-отели Leonardo, принадлежащие крупнейшей израильской сети Fattal, расположенные в трех красивейших городах страны – Мадриде, Барселоне и Гранаде.
Мадрид
Мадрид – восхитительная столица Испании, обладающая культурным и художественным наследием. Здесь органично сочетаются современные бизнес-центры и средневековая архитектура, лучшие ночные клубы Европы и крупнейшие аутлеты, зеленые парки и множество музеев.
Бутик-отель Leonardo Boutique Madrid находится в самом центре столицы в фешенебельном историческом районе Чамбери, недалеко Королевского дворца, торговой улицы Calle Princesa и исторической - Гран-Виа. В пешей доступности от отеля один из крупнейших и значимых художественных музеев мира - Национальный музей «Прадо» и Королевский Театр.
Бутик-отель Leonardo Boutique Madrid включает 75 номеров, оформленных дизайнерами в стиле эклектики, умело сочетав классический и современный взгляды на комфорт. Из окон номеров открывается панорама на красоты города, есть бесплатный Wi-Fi, парковка, а также все необходимое для приятного отдыха в Мадриде.
Барселона
Барселона — город искусств, здесь мощная энергия Сальвадора Дали сочетается с потрясающий архитектурой Антонио Гауди. В Барселоне вас ожидают долгие прогулки, отдых на пляже, шумные вечеринки и нескончаемая сангрия. Побывав здесь, каждый турист получит заряд творческой энергии, солнца, сил и хорошего настроения.
Leonardo Barcelona Sagrada Familia находится всего в 15 минутах ходьбы от знаменитого творения Антонио Гауди, храма Святого Семейства. Бутик-отель располагает просторной солнечной террасой на крыше, с которой вы можете любоваться панорамным видом на потрясающую воображение Барселону, выпивая освежающие напитки. До центра города от отеля возможно добраться на общественном транспорте всего за 10 минут.
Стильный бутик-отель Leonardo Barcelona Sagrada Familia включает 59 комфортабельных номеров, оформленных фотографиями, подаренными отелю талантливыми испанскими студентами. К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi, кондиционером, отоплением, телевизором, феном - всем, что необходимо для комфортного отдыха.
Гранада
Гранада располагается на юге Андалусии на самом высоком массиве Испании. Исторические памятники различных эпох, гостеприимство местных жителей, характерные местные обычаи и традиции, а также близость горнолыжных курортов Сьерра-Невада, привлекают сюда туристов со всего мира.
Отель Leonardo Ggranada находится в 400 метрах от железнодорожного вокзала и от университета Гранады, а также всего в 10 минутах ходьбы от Кафедрального собора и улицы Эльвира, с которой начинается старинный район Альбайсин с яркой мавританской архитектурой.
Просторный Leonardo Granada предлагает 177 комфортабельных номеров, оформленных в привлекательном современном стиле. Из их окон открывается восхитительный вид на дворец Альгамбра, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В каждом номере есть кондиционер, бесплатный Wi-Fi и все что необходимо для вашего комфорта. Некоторые номера выходят на уютный балкон.
О сети отелей Fattal:
Крупнейшая израильская сеть отелей Fattal за последние 20 лет с невероятным успехом объединила 160 отелей в 17 странах, включая Израиль, Германию, Италию, Испанию, Англию, Ирландию, Шотландию, Нидерланды, Венгрию, Польшу, Бельгию и остров Пафос на Кипре. Все отели удобно располагаются в самом центре европейских городов, ежегодно гостеприимно принимая множество туристов, влюбленные пары и бизнесменов, в том числе гостей из Израиля.
Отдых в отелях сети Fattal стал еще более доступным для израильтян, благодаря возможности получать информацию о гостиницах и забронировать свой отпуск на веб-сайте: www.fattal.co.il.