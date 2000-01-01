17.04 11:07 MIGnews.com

Будущее авиации: станут ли популярными стоячие сиденья

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Итальянский производитель Aviointeriors разработал новый вид кресел, позволяющий пассажирам вытягивать ноги - и не платить за это дополнительные деньги.“Сиденья”, однако, очень высоки, и пассажир практически стоит во время полета.Новинка была показана на выставке в гамбурге. Целью инноваций является максимальное сокращение пространства между рядами с тем, чтобы набить самолет пассажирами “под завязку”.Речь идет о новой “улучшенной” модели - первоначальный вариант кресла, показанный в 2010 году и сконструированный по принципу седла, провалился.