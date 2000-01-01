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United Airlines высадила летевшую на свою свадьбу пару | Фото: Tomás Del Coro/Flickr17.04 14:52   MIGnews.com

United Airlines высадила летевшую на свою свадьбу пару

Неоднократно оскандалившийся за последнее время американский авиаперевозчик United Airlines – в центре нового происшествия. Экипаж высадил молодую пару, которая 15 апреля летела из Солт-Лейк-Сити в Коста-Рику на собственную свадьбу.

Инцидент произошел после того, как Майкл Хол и его невеста Эмбер Максвелл пересели не на свои места, но, по их словам, исключительно из лучших побуждений. Прессе они рассказали, что во время пересадки в Хьюстоне они зашли в салон последними и обнаружили на одном из своих мест спящего пассажира. Чтобы его не будить, пара передвинулась на несколько рядов вперед, так как салон был полупустой.

"Мы не думали, что это имеет большое значение, мы не старались перепрыгнуть в первый класс", - рассказал Майкл Хол телеканалу KHOU 11.

Но оказалось, что билеты на места, куда они пересели, хоть и оставались эконом-класса, но были с повышенным комфортом и потому стоили дороже. Бортпроводники просили их занять свои места, а когда они отказались, то вызвали службы безопасности аэропорта и те вывели пару. В итоге они вылетели в Коста-Рику на следующий день.

Ранее сообщалось о жестокости, которую сотрудники безопасности проявили к пассажиру United Airlines, который должен был покинуть салон из-за овербукинга, и о том, что одного из пассажиров авиакомпании ужалил скорпион.
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