17.03 19:54 MIGnews.com

Кац: Израиль направляет самолет за израильтянами в Перу

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Израиль готовится помочь сотням израильтян, застрявшим в Перу из-за закрытия границ на фоне вспышки коронавируса.Об этом во вторник, 17 марта, сообщил представитель министерства иностранных дел."Министерству иностранных дел поручено приложить все усилия, чтобы найти решение, которое позволит сотням молодых израильтян в Перу, которые хотят вернуться домой, сделать это", – сказал он.Глава МИД Исраэль Кац договорился с национальным перевозчиком El Al об условиях, в которых компания могла бы помочь вернуть израильтян в Перу обратно в Израиль."Я предпринял усилия по достижению договоренности с компанией El Al в отношении израильтян, находящихся в Перу. Мобилизованы необходимые ресурсы, в результате чего согласован рейс первого самолета компании, который должен вылететь из Израиля в эту южноамериканскую страну. Оттуда на родину будут доставлены израильтяне, лишенные возможности вернуться домой из-за закрытия границ", – сказал он.По словам Каца, сотрудники МИД согласовывают с авиакомпанией и властями Перу точную дату и время рейса. В рамках этой инициативы израильтяне будут доставлены в еврейское государство бесплатно, в соответствии с принципом гражданской ответственности и оказания помощи, которыми руководствуется Израиль в чрезвычайных ситуациях."В данный момент проверяется возможность финансирования еще одного спецрейса. Я благодарю компанию El Al за то, что она откликнулась на мою просьбу и подключилась к осуществлению этой операции государственной важности", – резюмировал Кац.