Кац: Израиль направляет самолет за израильтянами в Перу
Израиль готовится помочь сотням израильтян, застрявшим в Перу из-за закрытия границ на фоне вспышки коронавируса.
Об этом во вторник, 17 марта, сообщил представитель министерства иностранных дел.
"Министерству иностранных дел поручено приложить все усилия, чтобы найти решение, которое позволит сотням молодых израильтян в Перу, которые хотят вернуться домой, сделать это", – сказал он.
Глава МИД Исраэль Кац договорился с национальным перевозчиком El Al об условиях, в которых компания могла бы помочь вернуть израильтян в Перу обратно в Израиль.
"Я предпринял усилия по достижению договоренности с компанией El Al в отношении израильтян, находящихся в Перу. Мобилизованы необходимые ресурсы, в результате чего согласован рейс первого самолета компании, который должен вылететь из Израиля в эту южноамериканскую страну. Оттуда на родину будут доставлены израильтяне, лишенные возможности вернуться домой из-за закрытия границ", – сказал он.
По словам Каца, сотрудники МИД согласовывают с авиакомпанией и властями Перу точную дату и время рейса. В рамках этой инициативы израильтяне будут доставлены в еврейское государство бесплатно, в соответствии с принципом гражданской ответственности и оказания помощи, которыми руководствуется Израиль в чрезвычайных ситуациях.
"В данный момент проверяется возможность финансирования еще одного спецрейса. Я благодарю компанию El Al за то, что она откликнулась на мою просьбу и подключилась к осуществлению этой операции государственной важности", – резюмировал Кац.