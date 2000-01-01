Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











На популярных островах вводят `сухой закон` для туристов | Фото:18.01 03:00   MIGnews.com

На популярных островах вводят "сухой закон" для туристов

Власти Балеарских островов решили ограничить возможности для так называемого алкогольного туризма.

Соответствующий закон был принят 17 января, передает Deutsche Welle.

Документ запрещает организацию и рекламу барных туров, а также промотирование продаж алкогольных напитков с использованием "открытых баров" и "счастливых часов", когда клиентам предлагается купить алкоголь по скидкам.

Отелям, работающим по схеме "все включено", будет запрещено предлагать постояльцам алкогольные напитки в неограниченном количестве. Таким образом, одному лицу во время обеда и ужина должно предлагаться не более трех алкогольных напитков.

Также туристам будет запрещено прыгать в бассейны, поскольку это часто приводит к травмам и даже смертям. За нарушение запрета грозит штраф в 60 тысяч евро и выселение. Более того, законом запрещаются автоматы по продаже алкогольных напитков, а магазины не смогут продавать их с 21:30 до 8:00.

Нововведения вступят в силу с начала февраля 2020 года и будут действовать в течение следующих пяти лет. Они распространяются на пляжный район Платья-де-Пальма в Пальма-де-Майорке, город Магалуф на Майорке, а также район Вест-Энд города Сан-Антонио на западном побережье острова Ибица.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
01:57
Умер "титан фантастики" Кристофер Толкин
23:35
В Китае упала рождаемость
22:30
В Google Play нашли приложения, разряжающие смартфон
22:10
Рябков: внешняя политика РФ не изменится
21:51
Депутат ШАС отказался от должности министра строительства
21:30
Лидер ЛДПР: при Мишустине Россия может совершить рывок
21:09
Алла Мазур рассказала о своей борьбе с раком
20:48
Нетаниягу: Путин готов решить вопрос по Нааме Иссахар
20:27
Рекламщики попросили Google "не убивать инновации"
20:06
Склонность к онкологии связали с группой крови
19:45
Зеленский потребовал имена причастных к прослушке премьера
19:24
Ганц: Нетаниягу не может быть премьером
19:03
Москва опять "наехала" на поляков за убийства евреев
18:42
Хаменеи: бригада "Аль-Кудс" – гуманитарная организация
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus