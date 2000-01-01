Документ запрещает организацию и рекламу барных туров, а также промотирование продаж алкогольных напитков с использованием "открытых баров" и "счастливых часов", когда клиентам предлагается купить алкоголь по скидкам.
Отелям, работающим по схеме "все включено", будет запрещено предлагать постояльцам алкогольные напитки в неограниченном количестве. Таким образом, одному лицу во время обеда и ужина должно предлагаться не более трех алкогольных напитков.
Также туристам будет запрещено прыгать в бассейны, поскольку это часто приводит к травмам и даже смертям. За нарушение запрета грозит штраф в 60 тысяч евро и выселение. Более того, законом запрещаются автоматы по продаже алкогольных напитков, а магазины не смогут продавать их с 21:30 до 8:00.
Нововведения вступят в силу с начала февраля 2020 года и будут действовать в течение следующих пяти лет. Они распространяются на пляжный район Платья-де-Пальма в Пальма-де-Майорке, город Магалуф на Майорке, а также район Вест-Энд города Сан-Антонио на западном побережье острова Ибица.