17.01 13:17 MIGnews.com

Гигантский аллигатор гуляет по Флориде

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Туристы в заповеднике Лейклэнд, Флорида не поверили своим глазам, когда увидели гигантского 4-метрового крокодила, прогуливающегося по парку.Туристы фотографировали рептилию, которая прошествовала мимо них, не обратив на людей никакого внимания.Одна из туристок, снимавшая крокодила, Кристи Бакли, говорит: “Я, наверное, должна была больше испугаться, чем испугалась на самом деле”.Крокодила зовут “Горбун” из-за характерной изогнутой спины. Видео с Горбуном посмотрели миллионы людей, и часть из них решила явиться в парк, чтобы лично встретиться с крокодилом.