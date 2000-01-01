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Гигантский аллигатор гуляет по Флориде 17.01 13:17   MIGnews.com

Гигантский аллигатор гуляет по Флориде

Туристы в заповеднике Лейклэнд, Флорида не поверили своим глазам, когда увидели гигантского 4-метрового крокодила, прогуливающегося по парку.



Туристы фотографировали рептилию, которая прошествовала мимо них, не обратив на людей никакого внимания.

Одна из туристок, снимавшая крокодила, Кристи Бакли, говорит: “Я, наверное, должна была больше испугаться, чем испугалась на самом деле”.

Крокодила зовут “Горбун” из-за характерной изогнутой спины. Видео с Горбуном посмотрели миллионы людей, и часть из них решила явиться в парк, чтобы лично встретиться с крокодилом.
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