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В Израиле закрыли популярные туристические маршруты | Фото:16.11 13:01   MIGnews.com

В Израиле закрыли популярные туристические маршруты

В субботу, 16 ноября, управление природы и парков Израиля объявило о закрытии популярных туристических маршрутов вдоль русла ручья Аругот и в районе ручья Давид.

На такие меры пошли из-за угрозы наводнения, которое может быть вызвано дождями.

Туристы также не смогут посетить маршруты в районе ручьев Дарга и Ог, и места для любителей снеплинга в Иудейской пустыне.

Ранее синоптики обещали небольшое похолодание и дождливую погоду почти по всей стране. Вышло предупреждение о возможных наводнениях.


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