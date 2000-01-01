16.11 13:01 MIGnews.com

В Израиле закрыли популярные туристические маршруты

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В субботу, 16 ноября, управление природы и парков Израиля объявило о закрытии популярных туристических маршрутов вдоль русла ручья Аругот и в районе ручья Давид.На такие меры пошли из-за угрозы наводнения, которое может быть вызвано дождями.Туристы также не смогут посетить маршруты в районе ручьев Дарга и Ог, и места для любителей снеплинга в Иудейской пустыне.Ранее синоптики обещали небольшое похолодание и дождливую погоду почти по всей стране. Вышло предупреждение о возможных наводнениях.