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Нетаниягу: возобновление иностранного туризма с 1 августа 16.06 13:57   MIGnews.com

Нетаниягу: возобновление иностранного туризма с 1 августа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу провел совместную с премьер-министром Греции  Кириакосом Мицотакисом пресс-конференцию.

Нетаниягу заявил, что правительство поставило себе цель - с 1 августа отменить туристам, возвращающимся из Греции и с Кипра обязательный 14-дневный карантин.

Финальная дата восстановления туристических связей будет установлена в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждой стране.

Нетаниягу заявил: “Более миллиона израильтян прибывают в Грецию каждый год. Это - выражение израильской любви к Греции”.

В 2018 году доля туризма в греческом ВНП превышала 30% Премьер Греции Мицотакис заявил: “Мы упорно работаем над тем, чтобы обеспечить безопасность туристов”.

Предполагается, что ЕС разрешит государствам-членам открыть границы 1 июля. Израиль и Греция также надеются, что соглашение о туризме между ними вступит в силу также 1 июля.


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