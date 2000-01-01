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Германия частично ослабила пограничный контроль | Фото:16.05 22:34   MIGnews.com

Германия частично ослабила пограничный контроль

Германия ослабила пограничный контроль с рядом стран, который был введен на фоне пандемии смертоносного китайского коронавируса COVID-19.

По данным Deutsche Welle, в списке оказались Австрия, Франция и Швейцария.

Таким образом, с 16 мая в эти страны будет разрешен выезд по деловым и семейным причинам. Между тем, туризм, поездки для покупок в магазинах или заправки топливом по-прежнему запрещены.

Что примечательно, контроль на границе с Люксембургом был полностью отменен. А на границе с Данией наоборот сохранен.

По данным Министерства внутренних дел ФРГ, ослабление пограничного контроля с Австрией, Францией и Швейцарией для передвижений в обоих направлениях стало возможным благодаря улучшению эпидемиологической ситуации. Полностью контроль на границах планирует отменить уже к 15 июня.


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