ЕС закрывает границы: какие будут исключения

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ввести 30-дневное ограничение на въезд для иностранцев в страны Евросоюза.
Соответствующее заявление она сделала в понедельник, 16 марта.
"Я предлагаю главам государств и правительств ввести временное ограничение на нечувствительные поездки в Евросоюз. Эти ограничения должны действовать сперва 30 дней, далее при необходимости должны продлеваться", – сказала она.
По словам президента Еврокомиссии, будет ряд исключений из правила. В частности, граждане, имеющие право на проживание в ЕС, а также дипломаты, сотрудники посольств смогут попадать на территорию. Также исключениями будут врачи, медработники и эксперты, помогающие в борьбе с коронавирусом.
Более того, будет разрешен въезд для тех, кто перевозит товары, и для сотрудникоов из пограничных регионов, которые ездят на легальные заработки.
"Чтобы это решение было эффективным, оно должно быть одобрено также четырьмя ассоциированными государствами Шенгена", – сказала Ляйен.