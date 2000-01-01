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Страны ЕС хотят полностью закрыть для иностранцев | Фото:17.03 07:10   MIGnews.com

ЕС закрывает границы: какие будут исключения

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ввести 30-дневное ограничение на въезд для иностранцев в страны Евросоюза.

Соответствующее заявление она сделала в понедельник, 16 марта.

"Я предлагаю главам государств и правительств ввести временное ограничение на нечувствительные поездки в Евросоюз. Эти ограничения должны действовать сперва 30 дней, далее при необходимости должны продлеваться", – сказала она.

По словам президента Еврокомиссии, будет ряд исключений из правила. В частности, граждане, имеющие право на проживание в ЕС, а также дипломаты, сотрудники посольств смогут попадать на территорию. Также исключениями будут врачи, медработники и эксперты, помогающие в борьбе с коронавирусом.

Более того, будет разрешен въезд для тех, кто перевозит товары, и для сотрудникоов из пограничных регионов, которые ездят на легальные заработки.

"Чтобы это решение было эффективным, оно должно быть одобрено также четырьмя ассоциированными государствами Шенгена", – сказала Ляйен.

О закрытии границ ЕС и Шенгенской зоны позже сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в вечернем обращении к нации.

"Границы Евросоюза и Шенгенского пространства будут закрыты на 30 дней", – отметил он.

Макрон призвал граждан "строго ограничить передвижения как минимум на следующие 15 дней" и максимально ограничить контакты.

Исключением будут необходимые передвижения, такие как поход в магазин или аптеку.

"Любое нарушение нового режима будет наказано", – подчеркнул Макрон.


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