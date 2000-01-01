Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Впервые в истории израильский самолет пролетел над Суданом | Фото:16.02 19:22   MIGnews.com

Впервые в истории израильский самолет пролетел над Суданом

Израильский пассажирский самолет впервые в истории пролетел над Суданом и приземлился в аэропорту Бен-Гуриона.

До этого еще ни один маршрут регулярного или частного рейса страны не проходил через африканское государства из-за отсутствия дипломатических отношений, передает Ynet.

Так, бизнес-джет Bombardier Challenger 604 вылетел вечером, 10 февраля из Израиля в Киншасу, столицу Демократической Республики Конго. Он пролетел над Суэцким каналом, затем проследовал через воздушное пространство Эритреи, Эфиопии, Кении и Уганды. Полет продолжался семь часов.

В обратном направлении лайнер отправился 15 февраля, пролетев над Центральноафриканской Республикой, Суданом и Египтом.

Полет состоялся после того, как премьер-министр Биньямин Нетаниягу и Абдул Фаттах аль-Бурхан 3 февраля встретились в столице Уганды. Стороны договорились о нормализации отношений, и уже на этой неделе состоится совещание группы израильских специалистов по вопросам разработки программы расширения сотрудничества с африканский страной.

В прошлом уже было несколько случаев, когда самолеты пролетали над Суданом по пути в Израиль. Но перед посадкой в Бен-Гурионе им приходилось приземляться в Аммане или в другом ближайшем аэропорту, чтобы рейс не был зарегистрирован, как израильский.

Прямой маршрут в Израиль проходил над Суданом впервые. Регистрационный номер бизнес-джета не израильский, хотя его домашний аэропорт – Бен-Гурион.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:43
"Гвоздь в блефе Ганца": правые партии поддержали Нетаниягу
19:01
Саудовская газета назвала "Братьев-мусульман" нацистами
18:40
Нетаниягу: Израиль готовится к вспышке коронавируса
18:19
Врач: эвакуация с лайнера коронавируса грозит эпидемией
17:58
Палестинец пытался протащить в тюрьму 11 телефонов в желудке
17:16
Израиль готов к любому сценарию на границе с Газой
16:55
Глава МИД ФРГ прокомментировал атаки на Идлибскую зону
16:34
Штайе: мирный план "будет похоронен"
16:22
Пусть опасения раввина Ицхака Йосефа сбудутся
16:13
Сдот Негев: девочка нашла взрывчатку во дворе своего дома
15:52
ЕС обещает сохранить JCPOA "в живых"
15:31
Теракт в Иерусалиме: подозреваемого оставили под стражей
15:10
Вандалы осквернили работу Бэнкси в Бристоле
15:04
“Баба Яга” - ресторан-легенда
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus