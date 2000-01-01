Впервые в истории израильский самолет пролетел над Суданом
Израильский пассажирский самолет впервые в истории пролетел над Суданом и приземлился в аэропорту Бен-Гуриона.
До этого еще ни один маршрут регулярного или частного рейса страны не проходил через африканское государства из-за отсутствия дипломатических отношений, передает Ynet.
Так, бизнес-джет Bombardier Challenger 604 вылетел вечером, 10 февраля из Израиля в Киншасу, столицу Демократической Республики Конго. Он пролетел над Суэцким каналом, затем проследовал через воздушное пространство Эритреи, Эфиопии, Кении и Уганды. Полет продолжался семь часов.
В обратном направлении лайнер отправился 15 февраля, пролетев над Центральноафриканской Республикой, Суданом и Египтом.
Полет состоялся после того, как премьер-министр Биньямин Нетаниягу и Абдул Фаттах аль-Бурхан 3 февраля встретились в столице Уганды. Стороны договорились о нормализации отношений, и уже на этой неделе состоится совещание группы израильских специалистов по вопросам разработки программы расширения сотрудничества с африканский страной.
В прошлом уже было несколько случаев, когда самолеты пролетали над Суданом по пути в Израиль. Но перед посадкой в Бен-Гурионе им приходилось приземляться в Аммане или в другом ближайшем аэропорту, чтобы рейс не был зарегистрирован, как израильский.
Прямой маршрут в Израиль проходил над Суданом впервые. Регистрационный номер бизнес-джета не израильский, хотя его домашний аэропорт – Бен-Гурион.