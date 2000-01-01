16.01 20:40 MIGnews.com

Пилоты раскрыли тайну о правилах безопасности на борту

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Как известно, у человека гораздо больше шансов погибнуть в ДТП, чем в авиакатастрофе, хотя бы потому, что большинство автобусных сидений до сих пор не оборудованы ремнями безопасности. Так что же стоит за исчерпывающими требованиями по безопасности на борту самолета?Издание Daily Mail пообщалось с пилотами и экспертами по авиабезопасности и выяснило, почему пассажиры должны выравнивать спинки сидений, поднимать шторки иллюминаторов и выключать телефоны во время взлета и посадки."В случае эвакуации необходимо иметь достаточный обзор, чтобы понять, какая из сторон самолета является более безопасной. К примеру, если с одной стороны вы увидите огонь, то, само-собой, эвакуироваться надо будет через другой выход", - так директор веб-сайта о авиапроисшествиях Aviation Safety Network Харро Рантер объясняет необходимость держать окна иллюминаторов открытыми.Руководитель по технической подготовке и полетам авиакомпании British Airways капитан Дэвид Томас добавляет, что окна держатся открытыми еще и для того, чтобы пассажиры были осведомлены на счет количества света за бортом в случае экстренной посадки.На счет одного из правил во время взлета и посадки – поднятия столиков – все кажется понятным, это может помешать эвакуации. То же самое касается и спинки кресла, которая тоже может стать преградой, говорит Харро Рантер. Он отмечает, что то же самое касается подушек, одеял и наушников – в случае эвакуации они могут попасть под ноги и помешать спасению жизней, поэтому перед посадкой их обязательно изымают.Кроме того, эксперты развеяли самый распространенный миф - об использовании мобильных устройств на борту самолета. Нет, ни телефоны, ни другие приборы не мешают навигационным системам самолета. Но, по словам, пилота Патрика Смита, около половины всех телефонов как правило остаются на борту самолета. Другой пилот в своем блоге для AirlineUpdates утверждает, что из-за звуков, которые они издают, когда их подносят к динамику, сотовые телефоны скорее раздражают пилотов, чем создают опасность для рейса.Харро Рантер объяснил и то, почему особое внимание пассажирам бортпроводники уделяют именно во время взлета и посадки - ведь как раз тогда по статистике случаются до 40% всех смертельных инцидентов на борту самолета. Но если придерживаться правил безопасности, шанс попасть в число пострадавших практически сводится к нулю.