15.12 16:49 MIGnews.com

Иерусалим переживает небывалый туристический бум

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В 2019 году Иерусалим примет на 38% больше иностранных туристов, чем годом ранее, что является самым высоким в мире показателем.Об этом сообщает интернет-издание Globes со ссылкой на данные британской аналитической компании Euromonitor International.Так, согласно последнему исследованию, Иерусалим поднялся на шесть мест в рейтинге "100 популярнейших городов мира" в 2018 году, заняв 61-е место с 3,93 иностранными туристами, что на 12% больше, чем в 2017 году.По прогнозам аналитиков, в 2019 году прирост составит 38%, достигнув в количественном исчислении 4,8 миллиона человек.В свою очередь Тель-Авив занял 79-е место в 2018 году с 2,8 млн. посетителей, что на 8% больше, чем в 2017 году, а в 2019 году он должен привлечь почти 3 млн туристовСамыми популярными в 2019 году должны стать – Гонконг с 26,7 млн (несмотря на демонстрации), Бангкок с 25,8 млн, Макао с 20,6 млн, Сингапур с 19,8 млн, Лондон с 19,6 млн и Париж с 19,1 млн.