15.10 20:30 MIGnews.com

Непал и Китай планируют заново измерять высоту Эвереста

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Власти Китая и Непала договорились о совместном новом измерении высоты расположенной в Гималаях горы Эверест.К решению провести новые измерения высоты горы власти двух стран подтолкнули геологи, предположившие, что после произошедшего в 2015 году в регионе землетрясения гора могла стать немного выше или выше.Сообщается, что ранее Непал ни разу не проводил подобные измерения, однако о намерениях измерить Эверест было объявлено в 2017 году. Работы проводятся командой альпинистов, которые представят полученные результаты в конце следующего года.Ранее высоту Эвереста измеряли индийские альпинисты, которые в 1847 году объявили результат 8840 метров, в 1950-х годах подобные работы проводили индийские геологи, получившие результат 8848 метров. Китай, проводивший собственные измерения, оценивает высоту Эвереста в 8844 метра.