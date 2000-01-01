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El Al  расстается с Boeing 747 15.09 13:48   MIGnews.com

El Al  расстается с Boeing 747

Израильские СМИ сообщают, что компания El Al снимает с рейсов Тель-Авив-Нью-Йорк легендарные самолеты Boeing 747.

Boeing 747 использовались на этом маршруте 40 лет. Последний самолет рейса LY008 Нью-Йорк-Тель-Авив вылетел из Нью-Йорка в субботу, 14 сентября.

С 1971 году Boeing 747 совершил несколько тысяч полетов на этом направлении.

Компания снимает LY008 и с других линий. Все Боинги будут заменены до конца октября. Они заменяются на новые, более совершенные самолеты.

На этой неделе в El Al получают еще один, девятый авиалайнер из двенадцати Boeing 787 Dreamliner. К марту 2020 будут получены еще четыре машины этого типа.


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