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Греция открыла туристический сезон: для кого свободный въезд | Фото:16.06 06:44   MIGnews.com

Греция открыла туристический сезон: для кого свободный въезд

Греция открыла главные аэропорты в Афинах и Салониках для граждан стран Европейского Союза и граждан третьих стран в рамках возобновления туризма после трех месяцев карантина, введенного из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом сообщило издание Ekathimerini в понедельник, 15 июня.

Приезжим из стран, определенных Агентством по безопасности полетов (EASA) как опасные из-за пандемии, нужно будет сдать тест. Туристы с отрицательным результатом подлежат обязательному карантину на 7 дней, тогда как те, кто сдаст положительный тест, должны провести 14 дней под контролируемым карантином.

Прибывающие из стран с низким уровнем риска, будут подвергаться только случайным проверкам. В списке: Албания, Китай, Австралия, Япония, Израиль, Ливан, Черногория, Новая Зеландия, Северная Македония, Сербия, Южная Корея. Также ограничения на въезд остаются для пассажиров из Великобритании и Турции.

Ожидается, что уже с 1 июля международные рейсы будут разрешены во все аэропорты Греции, и путешественники будут проходить по прибытии только выборочные проверки.


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