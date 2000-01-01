16.06 06:44 MIGnews.com

Греция открыла туристический сезон: для кого свободный въезд

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Греция открыла главные аэропорты в Афинах и Салониках для граждан стран Европейского Союза и граждан третьих стран в рамках возобновления туризма после трех месяцев карантина, введенного из-за пандемии коронавируса COVID-19.Об этом сообщило издание Ekathimerini в понедельник, 15 июня.Приезжим из стран, определенных Агентством по безопасности полетов (EASA) как опасные из-за пандемии, нужно будет сдать тест. Туристы с отрицательным результатом подлежат обязательному карантину на 7 дней, тогда как те, кто сдаст положительный тест, должны провести 14 дней под контролируемым карантином.Прибывающие из стран с низким уровнем риска, будут подвергаться только случайным проверкам. В списке: Албания, Китай, Австралия, Япония, Израиль, Ливан, Черногория, Новая Зеландия, Северная Македония, Сербия, Южная Корея. Также ограничения на въезд остаются для пассажиров из Великобритании и Турции.Ожидается, что уже с 1 июля международные рейсы будут разрешены во все аэропорты Греции, и путешественники будут проходить по прибытии только выборочные проверки.