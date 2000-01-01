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Из Израиля в Нью-Йорк - за 149 долларов 15.05 12:06   MIGnews.com

Из Израиля в Нью-Йорк - за 149 долларов

Исландская компания WOW начала полеты из аэропорта Бен-Гурион в Нью-Йорк за 149 долларов в один конец.

Компания продает билеты на рейсы, начиная с 16 мая. Полет предусматривает посадку и двухчасовое пребывание в Рейкьявике. Цена на полет в Лос-Анджелес будет составлять 200 долларов.

WOW будет летать по 10 направлениям - в США, Канаду и Рейкьявик.

На первом этапе цена полета в один конец в Бостон, Балтимор, Вашингтон, Чикаго, Торонто и Монреаль составит 149 долларов, цена полета в В Сан-Франциско и Майами - 199 долларов. Цена полета в Исландию составит 99 долларов.
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