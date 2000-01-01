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Трамвай соединит Ариэль с центром страны | Фото: zeevveez/Flickr16.03 07:15   MIGnews.com

Трамвай соединит Ариэль с центром страны

Министр транспорта и разведки Исраэль Кац отдал распоряжение компании "Нетивей Исраэль" продвигать строительство трамвайной линии, которая соединит центр страны с Ариэлем (Ариэльский Университет) и перекрестком Тапуах. Кац дал указание создать специальную рабочую группу, которая будет заниматься вопросами проектирования трамвайной линии в Самарию.

Кац сообщил, что маршрут трамвая пройдет среди прочего через Рош ха-Аин и Петах-Тикву. Новый проект позволит значительно снизить автотрафик в этом районе, что сократит время нахождения в пути.

Маршрут трамвая пройдет через населенные пункты, в которых работают многие жители Ариэля.
Трамвай соединит Ариэль с центром страны

По данным Центрального статистического бюро Израиля, и с учетом темпов прироста населения, в 2030 году в Ариэле будут проживать около 25 тысяч человек. Следует принять во внимание тот факт, что на данный момент в Ариэльском университете обучаются около 16 тысяч студентов. Согласно прогнозам, в 2030 году этот показатель достигнет 21 600 студентов. Данные подчеркивают необходимость проекта.
Трамвай соединит Ариэль с центром страны
Трамвай соединит Ариэль с центром страны

"Трамвай позволит быстро и безопасно добираться до мест работы, торговых центров и мест развлечений", - подчеркнул глава транспортного ведомства.

Сметная стоимость проекта составит около 4 миллиардов шекелей. На нынешней стадии проектирования рассматривается три варианта маршрута. Планируется, что реализация проекта будет завершена в 2025 году.
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