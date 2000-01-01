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Туристы назвали самые разочаровывающие достопримечательности | Фото:16.02 00:37   MIGnews.com

Туристы назвали самые разочаровывающие достопримечательности

Названы достопримечательности, которые сильнее всего разочаровывают туристов во время путешествий. Результаты составлены после исследования онлайн-сервиса бронирования авиабилетов Aviasales, передает РИА Новости.

По итогу получилось, что 26% людей, прошедших опрос ожидали большего от Эйфелевой башни в Париже. Респонденты пожаловались на большую очередь в кассы и огромное количество посетителей на смотровой площадке. 19% остались недовольны после поездки к Голубой мечети в Стамбуле. Их оттолкнул неприятный запах внутри и толпы туристов.

Еще 16% участников пожаловались на обманутые ожидания от египетских пирамид. Туристы рассказали о "кучах мусора" в районе достопримечательности. Также, 13% разочарованы Ласточкиным гнездом в Крыму, назвав место "красивым только на фотографиях".

В список попали Карлов мост в Праге, фонтан "Писающий мальчик" в Брюсселе и дворцово-парковый ансамбль Версаль в пригороде Парижа.


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