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США и Израиль призвали граждан ограничить поездки в Индию | Фото:14.12 10:14   MIGnews.com

США и Израиль призвали граждан ограничить поездки в Индию

Франция, Израиль, США и Великобритания выпустили туристические рекомендации для граждан, направляющихся в Индию, в связи с продолжающимися протестами в стране.

В заявлении, опубликованном министерством иностранных дел и по делам Содружества, Соединенное Королевство настоятельно призвало туристов избегать поездок на северо-восток Индии и "следить за местными средствами массовой информации" для получения последней информации об обстоятельствах вокруг них.

Великобритания также попросила граждан избегать любых поездок в Джамму и Кашмир, Ладакх и все районы (кроме Вага) вблизи границы с Пакистаном. США также рекомендавали гражданам "проявлять осторожность" в регионе. "Правительство США временно приостановило официальные поездки в Ассам", - объявили американские чиновники.

Правительства Франции и Израиля также призвали своих граждан быть начеку во время поездок в Индию.

Эти рекомендации были выпущены после того, как Управление Верховного комиссара ООН по правам человека выразило обеспокоенность, заявив, что закон о гражданстве в Индии "носит принципиально дискриминационный характер". Эти комментарии еще больше усилили обеспокоенность ситуацией на северо-востоке, что вызвало отмену индийско-японского саммита в Гувахати с 15 по 17 декабря.


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