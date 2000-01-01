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Alitalia возобновляет рейсы в Тель-Авив: названа дата | Фото:14.06 17:19   MIGnews.com

Alitalia возобновляет рейсы в Тель-Авив: названа дата

Итальянский авиаперевозчик Alitalia восстановит рейсы в Тель-Авив уже со следующего месяца.

Авиакомпания, которая в настоящее время находится в процессе национализации, будет выполнять 10 рейсов в неделю между римским "Фьюмичино" и международным аэропортом имени Бен-Гуриона с 1 июля.

Все пассажирские рейсы будут выполняться с уменьшенной вместимостью, чтобы на борту была обеспечена социальная дистанция в рамках борьбы с распространением смертоносного коронавируса COVID-19.

В авиакомпании заверили, что в самолетах проходит тщательная дезинфекция, "как в стерильном медицинском кабинете", благодаря фильтрам HEPA и вертикальной циркуляции воздуха.

Alitalia также возобновит и увеличит количество рейсов из "Фьюмичино" в ряд других пунктов назначения, куда часто путешествуют израильтяне транзитом через Италию, включая Бостон, Лондон и Париж.


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