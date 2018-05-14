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Фото из Facebook: دمشق الآن 15.05 05:36   MIGnews.com

Сирия начала восстановление - открыта главная трасса

В Сирии отремонтировали и запустили движение по важнейшей в стране автотрассе Дамаск - Хомс.

Магистраль М5 была разрушена в ходе проведения боевых действий, однако теперь, впервые за пять лет, движение по ней восстановлено.

Как сообщили на Lenta.ru, боевики обстреливали из засады проезжающие автомобили и КПП.

Ранее в ходе проведения Шанхайской организации сотрудничества прозвучал доклад о том, что боевики ИГ постепенно кочуют вглубь Азии. Террористы перемещаются на юго-восток континента, в Сирии от некогда устрашающей организации, по словам политиов, осталось несколько ячеек.
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