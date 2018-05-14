Сирия начала восстановление - открыта главная трасса
В Сирии отремонтировали и запустили движение по важнейшей в стране автотрассе Дамаск - Хомс.
Магистраль М5 была разрушена в ходе проведения боевых действий, однако теперь, впервые за пять лет, движение по ней восстановлено.
Как сообщили на Lenta.ru, боевики обстреливали из засады проезжающие автомобили и КПП.
Ранее в ходе проведения Шанхайской организации сотрудничества прозвучал доклад о том, что боевики ИГ постепенно кочуют вглубь Азии. Террористы перемещаются на юго-восток континента, в Сирии от некогда устрашающей организации, по словам политиов, осталось несколько ячеек.