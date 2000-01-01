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Израильская Arkia провела ребрендинг на 1,6 млн долларов | Фото: Thinkstock15.05 06:31   MIGnews.com

Ребрендинг израильской авиакомпании Arkia

Израильская авиакомпания Arkia меняет направление своей деятельности. На прошлой неделе авиакомпания провела ребрендинг стоимостью 1,6 млн долларов с целью позиционировать себя государственной туристической компанией, которая, помимо авиабилетов, предложит клиентам пакеты отдыха с гостиницами, транспортом, доступом к различным аттракционам и еще большим пакетом услуг.

Ребрендинг поместил компанию в категории Joy & Fun Airline. Arkia была приобретена Nakash Group в 2006 году. Процесс ребрендинга будет сопровождаться рекламной кампанией на телевидении, в газетах и на рекламных щитах, стоимость которой составляет 3,5 млн. шекелей (970 000 долл. США).

По словам генерального директора Arkia Нира Дагана, ребрендинг включает в себя увеличение парка воздушных судов с 8 самолетов до 12. На церемонии открытия в Риме, Италия, на прошлой неделе Даган объявил, что компания купила 4 самолета последнего поколения A321neo производства Airbus.

Ожидается, что самолеты прибудут в Израиль в конце следующего года. Кроме того, Arkia будет управлять 6 самолетами Embraer E195.

Arkia будет обслуживать клиентов непосредственно в местах отдыха, а не в основных аэропортах.

Недавно компания также добавила 15 новых мест в свой список международных направлений.
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