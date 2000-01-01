15.04 12:55 MIGnews.com

Названа самая безопасная страна мира

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Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) назвали Финляндию самой безопасной страной в мире, следует из публикации на сайте швейцарской неправительственной организации.На втором месте оказались Объединенные Арабские Эмираты, на третьем – Исландия, на четвертом – Оман, на пятом – Гонконг.В первую десятку также вошли Сингапур, Норвегия, Швейцария, Руанда и Катар.Самой опасной страной названа Колумбия, немного уступают ей Йемен и Сальвадор.Всего в списке 136 позиций; Россия занимает в нем 109 место. Израиль – 103 место.При составлении рейтинга учитывались такие критерии, как уровень преступности, террористической угрозы и наличие вооруженных конфликтов.