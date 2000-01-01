14.03 08:39 MIGnews.com

Саудовская Аравия отменила международные рейсы

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Правительство Саудовской Аравии отменило международное сообщение с другими странами сроком на две недели в связи с распространением коронавируса.Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел страны.Власти ввели временный запрет на перелеты. В частности, рейсы за границу прекратят летать сроком на две недели."Власти королевства с 15 марта в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса решили приостановить выполнение международных рейсов на две недели", – сказано в сообщении ведомства.Отметим, что США, Польша, Чехия и Колумбия на фоне распространения коронавируса ввели режим чрезвычайной ситуации, чтобы уберечь своих граждан от болезни. Все, кроме Америки, закрыли границы для иностранцев.