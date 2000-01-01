Саудовская Аравия отменила международные рейсы

Правительство Саудовской Аравии отменило международное сообщение с другими странами сроком на две недели в связи с распространением коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел страны.
Власти ввели временный запрет на перелеты. В частности, рейсы за границу прекратят летать сроком на две недели.
"Власти королевства с 15 марта в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса решили приостановить выполнение международных рейсов на две недели", – сказано в сообщении ведомства.
Отметим, что США, Польша, Чехия и Колумбия на фоне распространения коронавируса ввели режим чрезвычайной ситуации, чтобы уберечь своих граждан от болезни. Все, кроме Америки, закрыли границы для иностранцев.