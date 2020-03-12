14.03 10:00 MIGnews.com

Колумбия и Чехия закрылись от иностранцев

Como el país ya conoce, la @WHO declaró la pandemia por el coronavirus. Llevamos 8 semanas en prevención, pero la fase de contención va a afectar a sectores económicos. Por eso, hoy tomamos medidas al lado de @MinHacienda, @MincomercioCo y Consejero Presidencial @Vicmunro pic.twitter.com/4J7rx88buN — Iván Duque (@IvanDuque) March 12, 2020

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Колумбия закроет границу с Венесуэлой и запретит въезд туристам, посещающим Европу или Азию.Об этом заявил президент Колумбии Иван Дуке в субботу, 14 марта, введя режим чрезвычайного положения.На соответствующий шаг власти страны пошли, чтобы предотвратить распространение вспышки коронавируса. Дуке заявил, что его команда разработает комплекс экономических мер для смягчения последствий пандемии в секторах туризма и авиации.Режим ЧС, который продлится 30 дней, также ввела Чехия 12 марта. Он начал действовать, начиная с полуночи 13 марта на границах страны с Австрией и Германией. При таких ограничений люди смогут въехать или выехать на территорию Чехии только через 11 пограничных переходов.В правительстве добавили, что полное закрытие границ страны было бы слишком сложной задачей. В стране будет действовать запрет собраний более 30 человек. Все кафе и рестораны будут работать исключительно до 20:00.Магазины и общепиты будут закрыты, за исключением аптек, продовольственных магазинов и АЗС.Отметим, аналогичные меры предприняла Польша из-за вспышки коронавируса, а в США ввела режим чрезвычайной ситуации, чтобы получить дополнительные средства на восстановление экономики и помощь Минздраву.