14.03 13:57 MIGnews.com
Еще две авиакомпании приостановили полеты в Израиль
Польская авиакомпания LOT объявила о временной приостановке рейсов на линии Тель-Авив-Варшава.
Об этом сообщает Ynet
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В частности, рейсы отменены с 15 по 25 марта. Соответствующее заявление было сделано после новых ограничений, введенных в Польше из-за распространения коронавируса.
Компания выполняет 10 рейсов в неделю на линии Тель-Авив-Варшава.
Европейская Transavia также объявила об отмене всех рейсов в Израиль и обратно до 2 апреля. Авиаперевозчик выполняет рейсы в Амстердам и Париж.
"Безопасность и здоровье наших пассажиров и членов экипажа является приоритетом для компании", – сказано в сообщении.
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