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Еще одна авиакомпания приостановила полеты в Израиль | Фото:14.03 13:57   MIGnews.com

Еще две авиакомпании приостановили полеты в Израиль

Польская авиакомпания LOT объявила о временной приостановке рейсов на линии Тель-Авив-Варшава.

Об этом сообщает Ynet.

В частности, рейсы отменены с 15 по 25 марта. Соответствующее заявление было сделано после новых ограничений, введенных в Польше из-за распространения коронавируса.

Компания выполняет 10 рейсов в неделю на линии Тель-Авив-Варшава.

Европейская Transavia также объявила об отмене всех рейсов в Израиль и обратно до 2 апреля. Авиаперевозчик выполняет рейсы в Амстердам и Париж.

"Безопасность и здоровье наших пассажиров и членов экипажа является приоритетом для компании", – сказано в сообщении.


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