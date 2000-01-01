14.01 11:42 MIGnews.com

Проблемы в Мумбаи: В сумке израильтянки нашли пули для М-16

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В результате довольно небрежного отношения к сбору поклажи для путешествия недавно демобилизованная из ЦАХАЛа израильтянка была вынуждена столкнуться с индийскими правоохранителями, которые обнаружили у нее в сумке несколько пуль для винтовки М-16.Инцидент произошел несколько дней назад в международном аэропорту Мумбаи, куда израильтянка прибыла после прохождения военной службы в ЦАХАЛе. По ее словам, она прилетела в Индию для пешего туризма. При пересадке на внутренний рейс служба безопасности аэропорта осмотрела ее сумку и обнаружила там 4 пули, из-за чего, как женщина ни оправдывалась, она была вынуждена пройти на допрос, откуда обратилась за помощью к израильскому консулу в Мумбаи Галит Ларош Фалаш.Для консула это уже было не первое такое дело за последнее время, поэтому она, уже зная, как действовать, быстро прибыла в полицейский участок и спасла израильтянку от осложнения ситуации. Спустя три часа допроса туристка вернулась в аэропорт Мумбаи, чтобы продолжить запланированную поездку.В связи с этим МИД призывает израильских путешественников тщательно проверять свои сумки на предмет наличия в них случайно попавших пуль, чтобы избежать столкновения с законом. В последние годы таких инцидентов произошло уже несколько десятков, и всех их объединяет то, что всем туристам удалось беспрепятственно покинуть Израиль с пулями в поклаже.