Ядовитые медузы атаковали Канары

Пляжи острова Лансароте (Канары) закрыты для посетителей из-за нашествия ядовитых медуз.
Об этом сообщает издание The Daily Mirror, где уточняется, что на берегу установлен красный флаг, предупреждающий об опасности для туристов.
Медузы заполонили береговую зону, а в воде их количество продолжает постоянно увеличиваться. Вид опасных существ пока не определен, а журналисты их вовсю называют "мистическими".
Известно только, что эти существа очень больно жалят, а место, которое подверглось ядовитому воздействию, начинает отекать. В связи с этим путешественникам посоветовали обязательно обращаться к спасателям, в случае контакта с медузами.