Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Ядовитые медузы атаковали Канары | Фото: Pixabay14.07 02:32   MIGnews.com

Ядовитые медузы атаковали Канары

Пляжи острова Лансароте (Канары) закрыты для посетителей из-за нашествия ядовитых медуз.

Об этом сообщает издание The Daily Mirror, где уточняется, что на берегу установлен красный флаг, предупреждающий об опасности для туристов.

Медузы заполонили береговую зону, а в воде их количество продолжает постоянно увеличиваться. Вид опасных существ пока не определен, а журналисты их вовсю называют "мистическими".



Известно только, что эти существа очень больно жалят, а место, которое подверглось ядовитому воздействию, начинает отекать. В связи с этим путешественникам посоветовали обязательно обращаться к спасателям, в случае контакта с медузами.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
03:00
Десятки мертвых птиц упали с неба в Южной Австралии
01:30
Найден способ снизить риск развития рака
00:28
Редкое открытие возле черной дыры поставило ученых в ступор
21:22
Иран создал военную базу на территории Сирии
20:54
Израиль и Иран обмениваются угрозами войны
20:26
Израиль пообещал Газе лекарства в обмен на сохранение тишины
20:12
"Биби знал что турки купят С-400, и не сделал ничего"
19:52
Израиль произведет 1000 ракет "Барак-8" для Индии
19:23
Раввины предупредили владельцев собак
18:44
Происшествие на рейде порта Ашкелон: 10 пострадавших
18:15
Пальба в Рахате, один раненный
17:55
Первая женщина-посол Саудовской Аравии встретилась с Трампом
17:20
Японский беспилотник успешно приземлился на астероид
16:55
Во Франции иммигранты штурмовали Пантенон
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus