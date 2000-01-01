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Эйфелева башня закрыта для туристов 13.04 17:28   MIGnews.com

Эйфелева башня закрыта для туристов

В пятницу, 13 апреля, в Париже была закрыта для посетителей Эйфелева башня по причине забастовки персонала по безопасности, говорится в сообщении пресс-службы памятки в Twitter.

В администрации добавили, что сады вокруг башни и ее подножия остаются открытыми для публики.

Как известно, открытая в 1889 году башня – самый популярный туристический объект Франции.

Ежегодно ее посещают более 6 млн туристов.

Не так давно на западе Франции (Нотр-Дам-де-Ланд) произошли столкновения между протестующими против строительства аэропорта и полицией, которая использовала слезоточивый газ.

Активисты начали акцию протеста против строительства нового аэропорта. Полиция заблокировала близлежащие дороги, чтобы окружить активистов.

Эйфелева башня закрыта для туристов
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