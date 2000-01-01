13.04 17:28 MIGnews.com
Эйфелева башня закрыта для туристов
В пятницу, 13 апреля, в Париже была закрыта для посетителей Эйфелева башня по причине забастовки персонала по безопасности, говорится в сообщении пресс-службы памятки в Twitter.
В администрации добавили, что сады вокруг башни и ее подножия остаются открытыми для публики.
Как известно, открытая в 1889 году башня – самый популярный туристический объект Франции.
Ежегодно ее посещают более 6 млн туристов.
Не так давно на западе Франции (Нотр-Дам-де-Ланд) произошли столкновения между протестующими против строительства аэропорта и полицией
, которая использовала слезоточивый газ.
Активисты начали акцию протеста против строительства нового аэропорта. Полиция заблокировала близлежащие дороги, чтобы окружить активистов.
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