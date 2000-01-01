14.03 07:57 MIGnews.com

Польша закрыла границы

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Польша временно закрывает границы для иностранных туристов в связи со вспышкой коронавируса.Об этом сообщил в Варшаве премьер-министр страны Матеуш Моравецкий 13 марта."Перед лицом всемирной эпидемии или, собственно, пандемии, самые важные слова - безопасность и ответственность. Ответственное действие, которое может привести к тому, что мы минимизируем последствия этой пандемии. Поэтому мы решили ввести состояние эпидемической угрозы. Мы принимаем решение о временном восстановлении границ. Сначала на 10 дней", – объявил Моравецкий.По его словам, Польша закрывает границы только для иностранцев, польским гражданам дорога домой открыта. Каждый вернувшийся поляк будет направлен на 14-дневный карантин.Более того, в воскресенье будет приостановлено воздушное и железнодорожное сообщение. Внутрипольское воздушное и автомобильное движение остается без изменений. На работу магазинов меры также не повлияют."Но с ночи с пятницы на субботу в Польше будет ограничена деятельность торговых галерей, а также деятельность баров и ресторанов. За пределами торговых галерей ограничения не действуют. Все магазины и пункты обслуживания, а также банки остаются открыты. Мы также приняли решение приостановить работу всех пабов, ресторанов, кафе, клубов и баров. Но все эти заведения могут по-прежнему предоставлять услуги "вынос", – добавил Моравецкий.