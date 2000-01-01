EL AL продлевает запрет на перелеты в Азию

Израильская авиакомпания EL AL продлила запрет на перелеты в Пекин и Гонконг, пока опасный коронавирус Covid-19 продолжает распространяться.
Об этом 13 февраля сообщила пресс-служба компании.
Так, рейсы в Пекин отменены до 24 апреля, в Гонконг — до 20 марта. Более этого, количество перелетов в Бангкок сокращено вдвое. Самолетами с отмененных рейсов дополнят направления в страны Европы и Северной Америки.
EL AL сможет раньше возобновить перелеты в Пекин и Гонкон, если распространение эпидемии смогут пресечь за это время.