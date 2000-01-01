13.02 22:38 MIGnews.com

Названы самые сексуальные города

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В преддверии Дня всех влюбленных британское издание The Independent обнародовало рейтинг ТОП-11 самых сексуальных городов мира. В список вошли Рио-де-Жанейро, Нью-Йорк и Вена.Как отмечает издание, бразильский Рио-де-Жанейро оказался в перечне сексуальнейших городов, поскольку люди, проживающие в нем, часто появляются на улицах практически без одежды. А кроме того, сыграл свою роль здесь знаменитый карнавал.Также эксперты включили в список Буэнос-Айрес за его страстный танец танго, а Нью-Йорк отметили, благодаря его барам и бесконечным вечеринкам.Также вошли в список Медельин, Чэнду, Монако, Бостон, Мадрид, Кейптаун, Вена и Сидней.