Названы самые сексуальные города

В преддверии Дня всех влюбленных британское издание The Independent обнародовало рейтинг ТОП-11 самых сексуальных городов мира. В список вошли Рио-де-Жанейро, Нью-Йорк и Вена.
Как отмечает издание, бразильский Рио-де-Жанейро оказался в перечне сексуальнейших городов, поскольку люди, проживающие в нем, часто появляются на улицах практически без одежды. А кроме того, сыграл свою роль здесь знаменитый карнавал.
Также эксперты включили в список Буэнос-Айрес за его страстный танец танго, а Нью-Йорк отметили, благодаря его барам и бесконечным вечеринкам.
Также вошли в список Медельин, Чэнду, Монако, Бостон, Мадрид, Кейптаун, Вена и Сидней.