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S7 начнет рейсы из Новосибирска в Тель-Авив | Фото:13.01 12:31   MIGnews.com

S7 начнет рейсы из Новосибирска в Тель-Авив

S7 Airlines (ЗАО "Сибирские авиалинии") начнет летать прямые рейсы между международным аэропортом Бен-Гурион в Тель-Авиве и Новосибирском, сообщает Israel Hayom.

S7 Airlines, второй по величине российский авиаперевозчик, базируется в Новосибирске и имеет парк из более, чем 100 самолетов.

По данным Министерства туризма Израиля, половина россиян, прибывающих в Израиль, приехали из Сибири. До сих пор те, кто летал между Тель-Авивом и Сибирью, должны были делать пересадку в Москве.

Полеты начнутся 2 апреля на новых самолетах A320neo авиакомпании. Каждый рейс будет длиться около 6,5 часов.

По словам Исраэля Хайома, стоимость билетов составит 420 долларов без багажа и 510 долларов с багажом.


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