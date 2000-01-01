Туристку оштрафовали за слишком открытый купальник
Туристку из Тайваня на филиппинском острове Боракай оштрафовали за слишком откровенный купальник. Девушке пришлось заплатить 50 долларов (2 500 филиппинских песо). Сообщается, что девушка была в сопровождении друга.
Несмотря на то, что официального законодательства, регулирующего внешний вид жителей и гостей острова нет, туристку не раз предупреждали в отеле одеваться более закрыто. Девушка не послушалась, заявив, что это "акт искусства".
В итоге, полиция потребовала от неё оплатить штраф в 50 долларов - за "эротические и непристойные фотографии".