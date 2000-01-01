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Туристку оштрафовали за слишком открытый купальник | Фото:12.10 23:48   MIGnews.com

Туристку оштрафовали за слишком открытый купальник

Туристку из Тайваня на филиппинском острове Боракай оштрафовали за слишком откровенный купальник. Девушке пришлось заплатить 50 долларов (2 500 филиппинских песо). Сообщается, что девушка была в сопровождении друга.

Несмотря на то, что официального законодательства, регулирующего внешний вид жителей и гостей острова нет, туристку не раз предупреждали в отеле одеваться более закрыто. Девушка не послушалась, заявив, что это "акт искусства".

В итоге, полиция потребовала от неё оплатить штраф в 50 долларов - за "эротические и непристойные фотографии".


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