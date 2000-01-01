12.10 23:48 MIGnews.com

Туристку оштрафовали за слишком открытый купальник

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Туристку из Тайваня на филиппинском острове Боракай оштрафовали за слишком откровенный купальник. Девушке пришлось заплатить 50 долларов (2 500 филиппинских песо). Сообщается, что девушка была в сопровождении друга.Несмотря на то, что официального законодательства, регулирующего внешний вид жителей и гостей острова нет, туристку не раз предупреждали в отеле одеваться более закрыто. Девушка не послушалась, заявив, что это "акт искусства".В итоге, полиция потребовала от неё оплатить штраф в 50 долларов - за "эротические и непристойные фотографии".