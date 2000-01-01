Женщины Саудовской Аравии смогут путешествовать свободнее

Это ослабление ограничений позволит женщинам покидать страну без согласия родственника мужского пола. Действующий закон разрешает женщинам или мужчинам в возрасте до 21 года выезжать за границу только с разрешения опекуна.
В отчете говорится, что законы, обязывающие женщин получать согласие опекуна на вступление в брак, выход из тюрьмы или убежище для жертв жестокого обращения, по-прежнему остаются в силе.
Более года назад саудовским женщинам впервые разрешили водить машину. Снятие запрета, предписанное королем Салманом, является частью масштабных реформ, проведенных его влиятельным молодым сыном, принцем Мухаммедом бен Салманом, в попытке преобразовать экономику крупнейшего в мире экспортера нефти и открыть ортодоксальное общество.