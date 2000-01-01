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Женщины Саудовской Аравии смогут путешествовать свободнее | Фото:13.07 04:13   MIGnews.com

Женщины Саудовской Аравии смогут путешествовать свободнее

Саудовская Аравия планирует ослабить ограничения для женщин на поездки, что отменит правило, которое обязывает представительниц прекрасного пола путешествовать только с согласия мужчины.

Об этом в пятницу, 12 июля пишет The Jerusalem Post со ссылкой на Wall Street Journal.

Это ослабление ограничений позволит женщинам покидать страну без согласия родственника мужского пола. Действующий закон разрешает женщинам или мужчинам в возрасте до 21 года выезжать за границу только с разрешения опекуна.

В отчете говорится, что законы, обязывающие женщин получать согласие опекуна на вступление в брак, выход из тюрьмы или убежище для жертв жестокого обращения, по-прежнему остаются в силе.

Более года назад саудовским женщинам впервые разрешили водить машину. Снятие запрета, предписанное королем Салманом, является частью масштабных реформ, проведенных его влиятельным молодым сыном, принцем Мухаммедом бен Салманом, в попытке преобразовать экономику крупнейшего в мире экспортера нефти и открыть ортодоксальное общество.


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