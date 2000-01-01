12.06 09:54 MIGnews.com

В Израиле введут новые штрафы для нарушителей карантина

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Израильское правительство планирует ввести штраф за нарушение карантина вернувшимися из-за границы.Об этом сообщает "Кан Решет Бет".Карательные меры могут достигать 3000 шекелей. Уточняется, что министерство главы правительства и министерство юстиции подготовили соответствующую поправку к "закону о коронавирусе". Планируемое расширение авиасообщения потребует ужесточения мер по контролю за прибывшими, чтобы предотвратить повторение эпидемии.Таким образом, предлагается обязать пассажиров докладывать о состоянии здоровья, сообщать точный адрес проживания на карантине в течение назначенного срока. Также прибывшие должны гарантировать, что не будут пользоваться общественным транспортом. На этих условиях будет позволено пройти зону паспортного контроля.Если пассажир будет заподозрен в неспособности выполнить требования, его могут направить для прохождения карантина в место, назначенное государством.