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ЕС составит список стран для снятия ограничений на въезд 12.06 22:37   MIGnews.com

ЕС составит список стран для снятия ограничений на въезд

Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС создать список стран вне союза, для граждан которых будут сняты ограничения на въезд с 1 июля, ранее вводившиеся из-за пандемии коронавируса.

ЕК отмечается, что действия стран ЕС на внешних границах должны быть скоординированными и единообразными.

Страны, для которых будут сняты ограничения, должны выбираться на основе набора принципов и объективных критериев, принимая данные ВОЗ. При этом список таких стран должен регулярно пересматриваться.


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