12.06 22:37 MIGnews.com
ЕС составит список стран для снятия ограничений на въезд
Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС создать список стран вне союза, для граждан которых будут сняты ограничения на въезд с 1 июля, ранее вводившиеся из-за пандемии коронавируса.
ЕК отмечается
, что действия стран ЕС на внешних границах должны быть скоординированными и единообразными.
Страны, для которых будут сняты ограничения, должны выбираться на основе набора принципов и объективных критериев, принимая данные ВОЗ. При этом список таких стран должен регулярно пересматриваться.
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